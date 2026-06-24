Третья ракетка мира Швентек проиграла американке Наварро

Встреча продолжалась 2 часа 5 минут. В её рамках Швёнтек один раз подала навылет, допустила девять двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из девяти заработанных. На счету Наварро два эйса, три двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из семи заработанных.



Швентек выиграла первую партию, однако затем Наварро сумела переломить ход встречи и уверенно забрала два следующих сета, оформив выход в четвертьфинал турнира.