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Третья ракетка мира Швентек проиграла американке Наварро

Полька не прошла дальше второго круга.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Все о звездах российского тенниса
Источник: Reuters

Польская теннисистка Ига Швентек проиграла во втором круге травяного турнира категории WTA 500 в Бад-Хомбурге.

Третья ракетка мира уступила американке Эмме Наварро (24-е место WTA) в трех сетах со счетом 5:7, 6:2, 3:6.

Встреча продолжалась 2 часа 5 минут. В её рамках Швёнтек один раз подала навылет, допустила девять двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из девяти заработанных. На счету Наварро два эйса, три двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из семи заработанных.

Швентек выиграла первую партию, однако затем Наварро сумела переломить ход встречи и уверенно забрала два следующих сета, оформив выход в четвертьфинал турнира.

За место в полуфинале американская теннисистка сыграет против представительницы Румынии Елены-Габриэлы Рузе, которая занимает 105-е место в рейтинге WTA.

Напомним, турнир в Бад-Хомбурге проходит на травяных кортах с 21 по 27 июня. Общий призовой фонд соревнований составляет 1 206 446 долларов.