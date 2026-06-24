Третья ракетка мира Швентек проиграла американке Наварро

Польская теннисистка Ига Швентек проиграла во втором круге травяного турнира категории WTA 500 в Бад-Хомбурге.
Третья ракетка мира уступила американке Эмме Наварро (24-е место WTA) в трех сетах со счетом 5:7, 6:2, 3:6.
Встреча продолжалась 2 часа 5 минут. В её рамках Швёнтек один раз подала навылет, допустила девять двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из девяти заработанных. На счету Наварро два эйса, три двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из семи заработанных.
Швентек выиграла первую партию, однако затем Наварро сумела переломить ход встречи и уверенно забрала два следующих сета, оформив выход в четвертьфинал турнира.
За место в полуфинале американская теннисистка сыграет против представительницы Румынии Елены-Габриэлы Рузе, которая занимает 105-е место в рейтинге WTA.
Напомним, турнир в Бад-Хомбурге проходит на травяных кортах с 21 по 27 июня. Общий призовой фонд соревнований составляет 1 206 446 долларов.