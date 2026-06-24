Теннисисты намерены сократить свои контрактные медийные обязательства на Уимблдоне до 15 минут в первую неделю турнира. Как сообщает Daily Express, таким образом игроки хотят выразить протест против распределения доходов на соревнованиях Большого шлема: по их мнению, организаторы направляют на призовые «чуть менее 15% доходов».
Похожую акцию в прошлом месяце уже проводили Янник Синнер, Коко Гауфф и Арина Соболенко во время медиа-дня «Ролан Гаррос».
Игроки добиваются увеличения доли доходов, которая распределяется через призовые выплаты и взносы в социальные программы. Кроме того, теннисисты хотят получить больше влияния на принятие решений, затрагивающих их интересы.
Матчи основной сетки Уимблдона пройдут с 29 июня по 12 июля. Женский финал запланирован на 11 июля, мужской — на 12 июля.
Призовой фонд Уимблдона в 2026 году составит рекордные для турнира 64,2 млн фунтов стерлингов — около 74,35 млн евро.
Топ-теннисисты будут бойкотировать прессу в 1-ю неделю Уимблдона
Бойкот будет знаком протеста против распределения призовых.
Теннисисты намерены сократить свои контрактные медийные обязательства на Уимблдоне до 15 минут в первую неделю турнира. Как сообщает Daily Express, таким образом игроки хотят выразить протест против распределения доходов на соревнованиях Большого шлема: по их мнению, организаторы направляют на призовые «чуть менее 15% доходов».