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Топ-теннисисты будут бойкотировать прессу в 1-ю неделю Уимблдона

Бойкот будет знаком протеста против распределения призовых.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Все о звездах российского тенниса
Источник: БЕЛТА

Теннисисты намерены сократить свои контрактные медийные обязательства на Уимблдоне до 15 минут в первую неделю турнира. Как сообщает Daily Express, таким образом игроки хотят выразить протест против распределения доходов на соревнованиях Большого шлема: по их мнению, организаторы направляют на призовые «чуть менее 15% доходов».

Похожую акцию в прошлом месяце уже проводили Янник Синнер, Коко Гауфф и Арина Соболенко во время медиа-дня «Ролан Гаррос».

Игроки добиваются увеличения доли доходов, которая распределяется через призовые выплаты и взносы в социальные программы. Кроме того, теннисисты хотят получить больше влияния на принятие решений, затрагивающих их интересы.

Матчи основной сетки Уимблдона пройдут с 29 июня по 12 июля. Женский финал запланирован на 11 июля, мужской — на 12 июля.

Призовой фонд Уимблдона в 2026 году составит рекордные для турнира 64,2 млн фунтов стерлингов — около 74,35 млн евро.

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