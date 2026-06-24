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Татьяна Прозорова проиграла в квалификации Уимблдона-2026

Она не смогла выйти в финал квалификационной сетки.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Все о звездах российского тенниса
Источник: Reuters

Российская теннисистка Татьяна Прозорова, занимающая 171-е место в мировом рейтинге, не сумела пробиться в финальный раунд квалификации Уимблдона-2026. Во втором круге отборочного турнира она уступила представительнице Великобритании Хитер Уотсон, которая располагается на 491-й строчке рейтинга, со счетом 7:5, 3:6, 5:7.

Матч длился 2 часа 42 минуты. За это время Прозорова выполнила три эйса, совершила пять двойных ошибок и использовала 3 брейк-пойнта из 13. Уотсон, в свою очередь, восемь раз подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 8.

В матче за выход в основную сетку Уимблдона Уотсон встретится с победительницей противостояния между Марией Тимофеевой из Узбекистана и украинкой Вероникой Подрез.