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Международная федерация тенниса сменила название

Международная федерация тенниса (ITF) официально сменила название на World Tennis. Организация обновила сайт и соцсети.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
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Источник: Официальный сайт World Tennis

Ранее сообщалось, что организация сменит название 1 января 2026 года. Решение о смене названия было принято по итогам голосования на ежегодном общем собрании руководящего органа ITF осенью прошлого года.

ITF была основана в 1913 году в Париже как Международная федерация лаун-тенниса, ее переименовали в Международную федерацию тенниса в 1977 году. В настоящее время организация насчитывает 213 ассоциаций-членов.

В феврале 2022 года ITF приостановила членство Федерации тенниса России и Федерации тенниса Беларуси. Спортсмены из этих стран не могут участвовать в командных турнирах, проходящих под эгидой ITF.