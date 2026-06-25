Международная федерация тенниса сменила название

Ранее сообщалось, что организация сменит название 1 января 2026 года. Решение о смене названия было принято по итогам голосования на ежегодном общем собрании руководящего органа ITF осенью прошлого года.
ITF была основана в 1913 году в Париже как Международная федерация лаун-тенниса, ее переименовали в Международную федерацию тенниса в 1977 году. В настоящее время организация насчитывает 213 ассоциаций-членов.
В феврале 2022 года ITF приостановила членство Федерации тенниса России и Федерации тенниса Беларуси. Спортсмены из этих стран не могут участвовать в командных турнирах, проходящих под эгидой ITF.