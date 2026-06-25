Алина Корнеева впервые вышла в основную сетку Уимблдона

94-я ракетка мира Корнеева встречалась с представительницей США Фионой Кроули, которая занимает 232-е место в мировом рейтинге. Матч завершился победой Корнеевой в двух сетах со счетом 6:2, 6:0. Теннисистки провели на корте 1 час.