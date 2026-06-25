Алина Корнеева впервые вышла в основную сетку Уимблдона

94-я ракетка мира Корнеева встречалась с представительницей США Фионой Кроули, которая занимает 232-е место в мировом рейтинге. Матч завершился победой Корнеевой в двух сетах со счетом 6:2, 6:0. Теннисистки провели на корте 1 час.
В этом сезоне Алина Корнеева выиграла турнир категории WTA 125 в португальском Оэйраше. Эта победа стала самой крупной в карьере теннисистки. Алина Корнеева является победительницей Открытого чемпионата Австралии и Открытого чемпионата Франции «Ролан Гаррос» 2023 года среди юниоров.
На прошедшем в Париже Открытом чемпионате Франции «Ролан Гаррос» Корнеева дошла до второго круга, уступив еще одной россиянке 20-й ракетке мира Анне Калинской.
Основная сетка Уимблдона пройдет с 29 июня по 12 июля. Его общий призовой фонд составляет рекордные 74,4 млн евро. Победители у мужчин и женщин получат по 4,1 млн евро. Действующей чемпионкой Уимблдона является третья ракетка мира Ига Швентек из Польши.