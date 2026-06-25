Александрова не смогла выйти в полуфинал турнира в Бад-Хомбурге

19-я ракетка мира Александрова встречалась с представительницей Японии Наоми Осакой, которая занимает 15-е место в мировом рейтинге. Матч завершился победой Осаки в двух сетах со счетом 6:2, 6:2. Теннисистки провели на корте 59 минут.