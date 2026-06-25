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Александрова не смогла выйти в полуфинал турнира в Бад-Хомбурге

Российская теннисистка Екатерина Александрова потерпела поражение в четвертьфинале турнира категории WTA 500 в немецком Бад-Хомбурге.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
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Источник: Reuters

19-я ракетка мира Александрова встречалась с представительницей Японии Наоми Осакой, которая занимает 15-е место в мировом рейтинге. Матч завершился победой Осаки в двух сетах со счетом 6:2, 6:2. Теннисистки провели на корте 59 минут.

За выход в финал турнира Осака сразится с китаянкой Ван Синьюй, вышедшей в полуфинал на снятии Элины Свитолиной из Украины.

Турнир категории WTA 500 в Бад-Хомбурге завершится 27 июня. Его общий призовой фонд составляет чуть более 1 млн евро. Действующей чемпионкой соревнований является 4-я ракетка мира Джессика Пегула из США. В прошлогоднем финале она обыграла польку Игу Швентек (6:4, 7:5).