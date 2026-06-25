Американка не пустила россиянку в основную сетку Уимблдона

206-я ракетка мира Приданкина встречалась с американкой Клэр Лю, которая занимает 145-е место в мировом рейтинге. Матч завершился победой 26-летней Лю в трех сетах со счетом 6:2, 4:6, 6:1. Теннисистки провели на корте 2 часа 16 минут.
Лучшим результатом Приданкиной на турнирах «Большого шлема» является выход в первый круг Открытого чемпионата Франции «Ролан Гаррос» в этом сезоне.
Лю ранее трижды выходила во второй круг Уимблдона, дважды — «Ролан Гаррос» и по одному разу проходила во второй раунд на Australian Open и US Open.
Основная сетка Уимблдона пройдет с 29 июня по 12 июля. Его общий призовой фонд составляет рекордные 74,4 млн евро. Победители у мужчин и женщин получат по 4,1 млн евро. Действующей чемпионкой Уимблдона является третья ракетка мира Ига Швентек из Польши.