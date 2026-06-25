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Американка не пустила россиянку в основную сетку Уимблдона

Российская теннисистка Елена Приданкина проиграла в финале квалификации Уимблдона.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Все о звездах российского тенниса
Источник: РИА "Новости"

206-я ракетка мира Приданкина встречалась с американкой Клэр Лю, которая занимает 145-е место в мировом рейтинге. Матч завершился победой 26-летней Лю в трех сетах со счетом 6:2, 4:6, 6:1. Теннисистки провели на корте 2 часа 16 минут.

Лучшим результатом Приданкиной на турнирах «Большого шлема» является выход в первый круг Открытого чемпионата Франции «Ролан Гаррос» в этом сезоне.

Лю ранее трижды выходила во второй круг Уимблдона, дважды — «Ролан Гаррос» и по одному разу проходила во второй раунд на Australian Open и US Open.

Основная сетка Уимблдона пройдет с 29 июня по 12 июля. Его общий призовой фонд составляет рекордные 74,4 млн евро. Победители у мужчин и женщин получат по 4,1 млн евро. Действующей чемпионкой Уимблдона является третья ракетка мира Ига Швентек из Польши.