Мирра Андреева узнала соперницу по первому кругу Уимблдона

5-я ракетка мира Мирра Андреева в матче первого раунда сыграет против 56-го номера мирового рейтинга Магды Линетт из Польши. 16-я ракетка мира Дина Шнайдер встретится с Евой Лис из Германии, которая занимает 77-ю строчку рейтинга WTA.
19-я ракетка мира Екатерина Александрова в первом раунде сыграет с представительницей Венгрии Панной Удварди, занимающей 71-е место в мировом рейтинге. 20-я ракетка мира Анна Калинская встретится с Магдаленой Френх из Польши, которая занимает 43 место рейтинга WTA.
Другие матчи российских теннисисток в первом круге Уимблдона:
Людмила Самсонова — Полина Кудерметова (Узбекистан);
Анастасия Захарова — Каролина Мухова (Чехия);
Анна Блинкова —Юлия Стародубцева (Украина);
Алина Корнеева — Кимберли Биррелл (Австралия);
Анастасия Гасанова — Эмилиана Аранго (Колумбия).
Третий в сезоне турнир «Большого шлема» — Уимблдон пройдет с 29 июня по 12 июля. Его общий призовой фонд составляет рекордные 74,4 млн евро. Победители у мужчин и женщин получат по 4,1 млн евро.