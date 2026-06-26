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Мирра Андреева узнала соперницу по первому кругу Уимблдона

Состоялась жеребьевка основной сетки Уимблдона — 2026 в женском одиночном разряде.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Все о звездах российского тенниса
Источник: Reuters

5-я ракетка мира Мирра Андреева в матче первого раунда сыграет против 56-го номера мирового рейтинга Магды Линетт из Польши. 16-я ракетка мира Дина Шнайдер встретится с Евой Лис из Германии, которая занимает 77-ю строчку рейтинга WTA.

19-я ракетка мира Екатерина Александрова в первом раунде сыграет с представительницей Венгрии Панной Удварди, занимающей 71-е место в мировом рейтинге. 20-я ракетка мира Анна Калинская встретится с Магдаленой Френх из Польши, которая занимает 43 место рейтинга WTA.

Другие матчи российских теннисисток в первом круге Уимблдона:

  • Людмила Самсонова — Полина Кудерметова (Узбекистан);

  • Анастасия Захарова — Каролина Мухова (Чехия);

  • Анна Блинкова —Юлия Стародубцева (Украина);

  • Алина Корнеева — Кимберли Биррелл (Австралия);

  • Анастасия Гасанова — Эмилиана Аранго (Колумбия).

Третий в сезоне турнир «Большого шлема» — Уимблдон пройдет с 29 июня по 12 июля. Его общий призовой фонд составляет рекордные 74,4 млн евро. Победители у мужчин и женщин получат по 4,1 млн евро.

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