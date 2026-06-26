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Джокович отказался давать советы Синнеру перед «Уимблдоном»

Серб заявил, что действующий чемпион и без того отлично знает, как готовиться к защите титула.

Все о звездах российского тенниса
Источник: Reuters

Новак Джокович прокомментировал совместную тренировку с Янником Синнером перед стартом «Уимблдона». Его слова приводит Stan Sport.

Серб признался, что не считает себя человеком, который должен давать советы действующему чемпиону турнира.

«Честно говоря, не думаю, что ему нужны мои советы. По-моему, у него и так все отлично. Сегодня я просто стараюсь быть хорошим спарринг-партнером», — сказал Джокович.

По мнению 24-кратного победителя турниров Большого шлема, выход на Центральный корт в статусе действующего чемпиона — одно из самых ярких ощущений в спорте.

«Хочу сказать одно: пусть наслаждается этим моментом, потому что таких моментов в карьере бывает не так уж много», — отметил Джокович.

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