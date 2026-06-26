Рублев назвал своей целью выход в третью-четвертую неделю «Уимблдона»

Российский теннисист Андрей Рублев рассказал о своих ожиданиях от предстоящего «Уимблдона». Его слова приводит Tennis365.
По словам россиянина, сейчас он не думает о фаворитах турнира и полностью сосредоточен на собственном выступлении.
«Мне нужно пройти первые три-четыре круга, а это непросто. Я не думаю о том, кто играет или травмирован. Я сосредоточен только на себе и на том, как далеко смогу пройти», — сказал Рублев.
Также теннисист рассказал, что участие в выставочном турнире The Boodles считает отличной подготовкой к старту травяного турнира Большого шлема.
«Это отличная подготовка к “Уимблдону”. Здесь можно провести хорошие матчи против сильных соперников и таким образом набрать форму», — отметил Рублев.
В прошлом сезоне россиянин дошел до четвертого круга «Уимблдона», а его лучшим результатом остается выход в четвертьфинал в 2023 году.