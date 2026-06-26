Рублев сыграет против соотечественника в первом круге Уимблдона

Первая ракетка России Даниил Медведев на старте Уимблдона встретится с представителем Хорватии Марином Чиличем, который занимает 60-е место в мировом рейтинге. В этом сезоне 9-й номер мирового рейтинга Медведев уже обыграл Чилича на турнире в Херногебосе. Счет личных встреч между теннисистами 4−1 в пользу россиянина.
13-я ракетка мира Андрей Рублев в первом круге Уимблдона сыграет против соотечественника Романа Сафиуллина, который пробился в основную сетку через квалификацию. 127-я ракетка мира Сафиуллин ни разу не встречался с Рублевым на корте.
Еще один российский теннисист, 22-я ракетка мира Карен Хачанов в первом раунде турнира встретится с представителем Великобритании Билли Харрисом, который занимает 140-е место в рейтинге АТР. Харрис вышел в основную сетку турнира, победив в квалификации.
Третий в сезоне турнир «Большого шлема» — Уимблдон пройдет с 29 июня по 12 июля. Его общий призовой фонд составляет рекордные 74,4 млн евро. Победители у мужчин и женщин получат по 4,1 млн евро.