Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Рублев сыграет против соотечественника в первом круге Уимблдона

Состоялась жеребьевка основной сетки Уимблдона — 2026 в мужском одиночном разряде.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Все о звездах российского тенниса
Источник: Reuters

Первая ракетка России Даниил Медведев на старте Уимблдона встретится с представителем Хорватии Марином Чиличем, который занимает 60-е место в мировом рейтинге. В этом сезоне 9-й номер мирового рейтинга Медведев уже обыграл Чилича на турнире в Херногебосе. Счет личных встреч между теннисистами 4−1 в пользу россиянина.

13-я ракетка мира Андрей Рублев в первом круге Уимблдона сыграет против соотечественника Романа Сафиуллина, который пробился в основную сетку через квалификацию. 127-я ракетка мира Сафиуллин ни разу не встречался с Рублевым на корте.

Еще один российский теннисист, 22-я ракетка мира Карен Хачанов в первом раунде турнира встретится с представителем Великобритании Билли Харрисом, который занимает 140-е место в рейтинге АТР. Харрис вышел в основную сетку турнира, победив в квалификации.

Третий в сезоне турнир «Большого шлема» — Уимблдон пройдет с 29 июня по 12 июля. Его общий призовой фонд составляет рекордные 74,4 млн евро. Победители у мужчин и женщин получат по 4,1 млн евро.

Узнать больше по теме
Биография Даниила Медвеведа: карьера и личная жизнь теннисиста
Россия всегда давала миру имена звездных теннисистов. Марата Сафина и Евгения Кафельникова в свое время сменил Николай Давыденко. Среди женщин громкие победы одерживали Динара Сафина, Мария Шарапова. Новое поколение звезд российского тенниса — это Даниил Медведев и Андрей Рублев. Биография первого показывает, как неодаренный физическими данными спортсмен может прийти к победам над легендами уровня Надаля и Джоковича.
Читать дальше