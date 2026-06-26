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Вавринка проведет прощальный матч на турнире с Федерером и Марреем

Трехкратный чемпион турниров Большого шлема завершит карьеру на выставочном турнире в Женеве.

Все о звездах российского тенниса
Источник: Reuters

Стэн Вавринка объявил, что завершит профессиональную карьеру на выставочном турнире One Last Backhand, который пройдет 19 декабря в Женеве. Об этом теннисист сообщил в социальных сетях.

В прощальном мероприятии также примут участие Роджер Федерер, Энди Маррей и Гаэль Монфис, который ранее заявил, что завершит карьеру по окончании нынешнего сезона.

Последним турниром ATP для 40-летнего швейцарца станет турнир категории ATP 500 в Базеле, который пройдет в октябре.

За карьеру Вавринка выиграл три турнира Большого шлема в одиночном разряде и долгое время входил в число сильнейших теннисистов мира.