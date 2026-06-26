Вавринка проведет прощальный матч на турнире с Федерером и Марреем

Стэн Вавринка объявил, что завершит профессиональную карьеру на выставочном турнире One Last Backhand, который пройдет 19 декабря в Женеве. Об этом теннисист сообщил в социальных сетях.
В прощальном мероприятии также примут участие Роджер Федерер, Энди Маррей и Гаэль Монфис, который ранее заявил, что завершит карьеру по окончании нынешнего сезона.
Последним турниром ATP для 40-летнего швейцарца станет турнир категории ATP 500 в Базеле, который пройдет в октябре.
За карьеру Вавринка выиграл три турнира Большого шлема в одиночном разряде и долгое время входил в число сильнейших теннисистов мира.