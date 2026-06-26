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Зверев высказался о проблемах психического здоровья теннисистов

Третья ракетка мира Александр Зверев рассказал о проблемах психического здоровья.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Все о звездах российского тенниса
Источник: Reuters

«Каким бы ни был твой успех, сколько бы денег у тебя ни было, какой бы ни была твоя финансовая стабильность — я думаю, ты всеравно можешь столкнуться с проблемами психического здоровья. Проявлять свои слабости, особенно в наши дни, — это абсолютно нормально. Нужно воспринимать вещи именно так. Нужно говорить себе, что всё в порядке, даже если тебе кажется, что ты чувствуешь себя не совсем хорошо. В прошлом году на Уимблдоне я был очень, очень откровенен и открыт на эту тему», — приводит слова Зверева We love tennis.

Звереву 29 лет, он занимает 3-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). На его счету 25 побед на турнирах под эгидой организации в одиночном разряде. Теннисист является олимпийском чемпионом в одиночном разряде (2021) и двукратным победителем Итогового турнира ATP (2018, 2021).

В начале июня Александр Зверев впервые в своей карьере победил на турнире «Большого шлема». В финале «Ролан Гаррос» выступающий под флагом Германии спортсмен в пяти сетах обыграл итальянца Флавио Коболли.

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