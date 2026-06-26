Татьяна Мария в 38 лет вышла в финал турнира WTA

Татьяна Мария в возрасте 38 лет вышла в финал турнира категории WTA 250 в Истборне. В полуфинале немка выиграла первый сет у представительницы Латвии Елены Остапенко (Латвия) со счетом 6:1. Во втором сете латвийка при счете 2:1 в ее пользу снялась по состоянию здоровья.