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Татьяна Мария в 38 лет вышла в финал турнира WTA

В случае победы на турнире в Англии Татьяна Мария станет третьей самой возрастной теннисисткой с титулом WTA, обойдя американку Серену Уильямс.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Все о звездах российского тенниса
Источник: Reuters

Татьяна Мария в возрасте 38 лет вышла в финал турнира категории WTA 250 в Истборне. В полуфинале немка выиграла первый сет у представительницы Латвии Елены Остапенко (Латвия) со счетом 6:1. Во втором сете латвийка при счете 2:1 в ее пользу снялась по состоянию здоровья.

В финале Мария встретится с победителем пары Мэдисон Киз (США) — Петра Марчинко (Хорватия). Финал пройдет 27 июня.

Если Мария выиграет турнир, она станет третьей самой возрастной теннисисткой с титулом WTA, обойдя американку Серену Уильямс, которая в возрасте 38 лет и 3 месяца выиграла турнир в Окленде в 2020 году.

Немецкая теннисистка Татьяна Мария занимает 112 строчку мирового рейтинга. На ее счету четыре титула WTA.