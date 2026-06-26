Наоми Осака впервые в карьере вышла в финал на траве

В полуфинале 28-летняя японка обыграла китаянку Ван Синьюй (6:3, 6:3). По ходу матча Осака восемь раз подала навылет, сделала одну двойную ошибку и реализовала четыре брейк-пойнта из семи. Ее соперница сделала один эйс, допустила три двойные ошибки и реализовала единственный заработанный брейк-пойнт.
Осака в 14-й раз в карьере сыграет в финале турнира WTA и впервые — на травяном покрытии. Кроме того, для четырехкратной чемпионки турниров Большого шлема это первый финал в нынешнем сезоне. Последний раз Осака играла в финале в августе 2025 года на турнире WTA 1000 в Монреале, где уступила канадке Виктории Мбоко (6:2, 4:6, 1:6).
На пути к финалу в Бад-Хомбурге Осака не проиграла ни одного сета. В решающем матче она сыграет с победительницей сегодняшнего матча между Еленой-Габриэлой Русе из Румынии и Каролиной Муховой из Чехии.
Травяной турнир WTA 500 в Бад-Хомбурге с призовым фондом более одного миллиона евро завершится в субботу, 27 июня. Действующей чемпионкой турнира является американка Джессика Пегула, которая в прошлогоднем финале обыграла Игу Швентек из Польши (6:4, 7:5).