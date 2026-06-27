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Их красотой восхищался весь мир: как сегодня живут главные спортсменки нулевых

Каждая из них в свое время была иконой красоты, на которую равнялись миллионы девчонок по всему миру. Но главные повороты их судеб случились уже после того, как они покинули спорт.

Виктория Фурсова
Автор Спорт Mail
Все о звездах российского тенниса
Источник: AP 2024

Кто-то из них построил бизнес-империю, кто-то с головой ушел в семью, а кто-то пережил громкий развод и начал все заново. В нашей статье — четыре известные спортсменки, чьей красотой восхищался весь мир, и то, как сложилась их жизнь сегодня.

Анна Курникова: от иконы тенниса до многодетной матери

Анна Курникова
Анна КурниковаИсточник: Соцсети

Анна Курникова была одной из самых узнаваемых теннисисток конца 1990-х — начала 2000-х. Она стала первой россиянкой, возглавившей мировой рейтинг WTA в парном разряде, дважды выигрывала турниры Большого шлема в паре с Мартиной Хингис и завоевала 16 титулов WTA в парах. При этом в одиночном разряде она не выиграла ни одного титула, но именно ее красота и обаяние сделали из нее настоящую медийную звезду. В 1998, 2000, 2002 и 2003 годах журнал People включал Курникову в список 50 самых красивых людей мира.

В 2003 году она завершила карьеру из-за травм. На тот момент ее доход оценивался примерно в 50 миллионов долларов. После ухода из тенниса она попробовала себя в модельном бизнесе и кино — сыграла эпизодическую роль в фильме «Я, снова я и Ирэн» с Джимом Керри.

В 2001 году Курникова начала встречаться с испанским певцом Энрике Иглесиасом. Сейчас у пары четверо детей: близнецы Николас и Люси (2017), дочь Мария (2020) и сын Ромео (2025 год). Семья живет в роскошном особняке в элитном районе Майами, окружив свой дом стеной высотой более пяти метров. Сегодня Курникова почти не дает интервью и редко появляется на публике, посвятив себя воспитанию детей. В начале 2025 года ее заметили в инвалидной коляске из-за проблем со спиной, но позже она восстановилась и продолжает вести активный образ жизни.

Мария Шарапова: из большого тенниса в большой бизнес

Мария Шарапова
Мария ШараповаИсточник: Соцсети

Мария Шарапова — одна из самых титулованных теннисисток в истории. На ее счету 36 титулов WTA в одиночном разряде, победы на всех турнирах Большого шлема и 21 неделя в статусе первой ракетки мира. Самой яркой победой стал Уимблдон-2004, когда 17-летняя Шарапова сенсационно обыграла Серену Уильямс. На Олимпиаде-2012 в Лондоне она завоевала серебро, а в 2008 году помогла сборной России выиграть Кубок Федерации.

Завершив карьеру, Шарапова занялась бизнесом. Она запустила подкаст на платформе Vox Media, где влиятельные женщины делятся своим опытом успеха, а также вошла в совет директоров крупной корпорации. В 2020 году она купила трехэтажный дом в пригороде Лос-Анджелеса с видом на океан. В 2022 году у нее родился сын. Экс-теннисистка продолжает заниматься благотворительностью и посещать мероприятия по всему миру. Она активно ведет соцсети, где делится моментами из жизни, поздравляет коллег с победами и интригует поклонников фотографиями с кольцом на безымянном пальце.

Ана Иванович: первая ракетка мира и счастливая мама

Ана Иванович
Ана ИвановичИсточник: Соцсети

Сербская теннисистка Ана Иванович стала первой ракеткой мира в 2008 году в возрасте 20 лет. Главным достижением ее карьеры стала победа на «Ролан Гаррос» в том же году. Всего на ее счету 15 титулов WTA. Она была одной из самых красивых и популярных теннисисток своего поколения, чьи фото украшали обложки глянцевых журналов по всему миру.

В 2016 году Иванович завершила карьеру и вышла замуж за немецкого футболиста Бастиана Швайнштайгера. У пары родилось трое сыновей: Лука (2017), Леон (2020) и Тео (2023). Однако в 2025 году последовал громкий развод: по сообщениям СМИ, причиной стала измена Швайнштайгера. Бывший муж выплачивает Ане 45 тысяч евро ежемесячно на содержание детей.

Сегодня 37-летняя Иванович живет попеременно в Австрии и на Мальорке. Она активно ведет социальные сети, где делится моментами из жизни, путешествиями и фото с сыновьями. Поклонники отмечают, что после развода она стала еще красивее. По слухам, у экс-чемпионки уже появился новый возлюбленный.

Эллисон Шмитт: стала социальным работником

Эллисон Шмитт
Эллисон ШмиттИсточник: Соцсети

Американская пловчиха Эллисон Шмитт была одной из главных звезд мирового плавания в конце 2000-х и начале 2010-х. На ее счету 10 олимпийских медалей, завоеванных на четырех Олимпийских играх — в Пекине, Лондоне, Рио и Токио. Пиком ее карьеры стали Игры в Лондоне в 2012 году, где она завоевала пять медалей, включая золото на дистанции 200 метров вольным стилем с олимпийским рекордом.

Всего в ее коллекции четыре золотые, три серебряные и три бронзовые награды. При росте 185 см и мощной технике плавания она была грозой соперниц, а ее яркая внешность и открытая улыбка привлекали внимание болельщиков по всему миру. После завершения спортивной карьеры Шмитт стала активным защитником психического здоровья спортсменов, открыто рассказывая о своей борьбе с депрессией после смерти двоюродного брата.

Эллисон выступает на конференциях, работает с организациями и получила степень магистра социальной работы в Университете штата Аризона. Кроме того, Шмитт продолжает участвовать в жизни спорта: она дважды была капитаном олимпийской сборной США по плаванию, работает с молодыми спортсменами и активно выступает за развитие женского спорта.

После ухода из большого спорта эти четыре красивые женщины стали примером того, как можно закончить одну главу жизни и начать другую, не менее захватывающую и успешную.

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