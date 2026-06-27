Их красотой восхищался весь мир: как сегодня живут главные спортсменки нулевых

Кто-то из них построил бизнес-империю, кто-то с головой ушел в семью, а кто-то пережил громкий развод и начал все заново. В нашей статье — четыре известные спортсменки, чьей красотой восхищался весь мир, и то, как сложилась их жизнь сегодня.
Анна Курникова: от иконы тенниса до многодетной матери
Анна Курникова была одной из самых узнаваемых теннисисток конца 1990-х — начала 2000-х. Она стала первой россиянкой, возглавившей мировой рейтинг WTA в парном разряде, дважды выигрывала турниры Большого шлема в паре с Мартиной Хингис и завоевала 16 титулов WTA в парах. При этом в одиночном разряде она не выиграла ни одного титула, но именно ее красота и обаяние сделали из нее настоящую медийную звезду. В 1998, 2000, 2002 и 2003 годах журнал People включал Курникову в список 50 самых красивых людей мира.
В 2003 году она завершила карьеру из-за травм. На тот момент ее доход оценивался примерно в 50 миллионов долларов. После ухода из тенниса она попробовала себя в модельном бизнесе и кино — сыграла эпизодическую роль в фильме «Я, снова я и Ирэн» с Джимом Керри.
В 2001 году Курникова начала встречаться с испанским певцом Энрике Иглесиасом. Сейчас у пары четверо детей: близнецы Николас и Люси (2017), дочь Мария (2020) и сын Ромео (2025 год). Семья живет в роскошном особняке в элитном районе Майами, окружив свой дом стеной высотой более пяти метров. Сегодня Курникова почти не дает интервью и редко появляется на публике, посвятив себя воспитанию детей. В начале 2025 года ее заметили в инвалидной коляске из-за проблем со спиной, но позже она восстановилась и продолжает вести активный образ жизни.
Мария Шарапова: из большого тенниса в большой бизнес
Мария Шарапова — одна из самых титулованных теннисисток в истории. На ее счету 36 титулов WTA в одиночном разряде, победы на всех турнирах Большого шлема и 21 неделя в статусе первой ракетки мира. Самой яркой победой стал Уимблдон-2004, когда 17-летняя Шарапова сенсационно обыграла Серену Уильямс. На Олимпиаде-2012 в Лондоне она завоевала серебро, а в 2008 году помогла сборной России выиграть Кубок Федерации.
Завершив карьеру, Шарапова занялась бизнесом. Она запустила подкаст на платформе Vox Media, где влиятельные женщины делятся своим опытом успеха, а также вошла в совет директоров крупной корпорации. В 2020 году она купила трехэтажный дом в пригороде Лос-Анджелеса с видом на океан. В 2022 году у нее родился сын. Экс-теннисистка продолжает заниматься благотворительностью и посещать мероприятия по всему миру. Она активно ведет соцсети, где делится моментами из жизни, поздравляет коллег с победами и интригует поклонников фотографиями с кольцом на безымянном пальце.
Ана Иванович: первая ракетка мира и счастливая мама
Сербская теннисистка Ана Иванович стала первой ракеткой мира в 2008 году в возрасте 20 лет. Главным достижением ее карьеры стала победа на «Ролан Гаррос» в том же году. Всего на ее счету 15 титулов WTA. Она была одной из самых красивых и популярных теннисисток своего поколения, чьи фото украшали обложки глянцевых журналов по всему миру.
В 2016 году Иванович завершила карьеру и вышла замуж за немецкого футболиста Бастиана Швайнштайгера. У пары родилось трое сыновей: Лука (2017), Леон (2020) и Тео (2023). Однако в 2025 году последовал громкий развод: по сообщениям СМИ, причиной стала измена Швайнштайгера. Бывший муж выплачивает Ане 45 тысяч евро ежемесячно на содержание детей.
Сегодня 37-летняя Иванович живет попеременно в Австрии и на Мальорке. Она активно ведет социальные сети, где делится моментами из жизни, путешествиями и фото с сыновьями. Поклонники отмечают, что после развода она стала еще красивее. По слухам, у экс-чемпионки уже появился новый возлюбленный.
Эллисон Шмитт: стала социальным работником
Американская пловчиха Эллисон Шмитт была одной из главных звезд мирового плавания в конце 2000-х и начале 2010-х. На ее счету 10 олимпийских медалей, завоеванных на четырех Олимпийских играх — в Пекине, Лондоне, Рио и Токио. Пиком ее карьеры стали Игры в Лондоне в 2012 году, где она завоевала пять медалей, включая золото на дистанции 200 метров вольным стилем с олимпийским рекордом.
Всего в ее коллекции четыре золотые, три серебряные и три бронзовые награды. При росте 185 см и мощной технике плавания она была грозой соперниц, а ее яркая внешность и открытая улыбка привлекали внимание болельщиков по всему миру. После завершения спортивной карьеры Шмитт стала активным защитником психического здоровья спортсменов, открыто рассказывая о своей борьбе с депрессией после смерти двоюродного брата.
Эллисон выступает на конференциях, работает с организациями и получила степень магистра социальной работы в Университете штата Аризона. Кроме того, Шмитт продолжает участвовать в жизни спорта: она дважды была капитаном олимпийской сборной США по плаванию, работает с молодыми спортсменами и активно выступает за развитие женского спорта.
После ухода из большого спорта эти четыре красивые женщины стали примером того, как можно закончить одну главу жизни и начать другую, не менее захватывающую и успешную.