Их красотой восхищался весь мир: как сегодня живут главные спортсменки нулевых

Анна Курникова была одной из самых узнаваемых теннисисток конца 1990-х — начала 2000-х. Она стала первой россиянкой, возглавившей мировой рейтинг WTA в парном разряде, дважды выигрывала турниры Большого шлема в паре с Мартиной Хингис и завоевала 16 титулов WTA в парах. При этом в одиночном разряде она не выиграла ни одного титула, но именно ее красота и обаяние сделали из нее настоящую медийную звезду. В 1998, 2000, 2002 и 2003 годах журнал People включал Курникову в список 50 самых красивых людей мира.