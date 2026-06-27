Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Соболенко рассказала, почему люди могут считать ее агрессивной

Первая ракетка мира объяснила, что дело в ее бесстрастном выражении лица.

Все о звездах российского тенниса
Источник: НОК Беларуси

Первая ракетка мира Арина Соболенко рассказала, что люди часто неверно воспринимают ее из-за спокойного выражения лица. Об этом теннисистка сказала в интервью The Guardian.

«Когда вы впервые увидите меня, вы, вероятно, подумаете, что я стерва из-за моего славянского лица», — сказала Соболенко.

По словам теннисистки, со стороны она может казаться холодной или агрессивной, хотя это не отражает ее характер.

«Когда я иду с бесстрастным лицом, без эмоций, я могу выглядеть очень агрессивно. Поэтому я понимаю, почему некоторые люди так думают. Но когда вы узнаете меня лучше, поймете, что это просто то, с чем я родилась», — отметила Соболенко.

Материал вышел перед Уимблдоном. Соболенко занимает первое место в рейтинге WTA и остается одной из главных фавориток турнира. Ранее белоруска выигрывала Australian Open и US Open, но на Уимблдоне пока не брала титул.

Узнать больше по теме
Биография Арины Соболенко: карьера и личная жизнь теннисистки
Белорусская теннисистка — один из ярких примеров того, что на постсоветском пространстве в виде спорта могут преуспевать не только представители России. Сегодня именно Арина является сильнейшим представителем в виде спорта в странах СНГ. А ее история наглядно показывает, что за таким успехом стоит тяжелый путь.
Читать дальше