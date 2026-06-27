Соболенко рассказала, почему люди могут считать ее агрессивной

Первая ракетка мира Арина Соболенко рассказала, что люди часто неверно воспринимают ее из-за спокойного выражения лица. Об этом теннисистка сказала в интервью The Guardian.
«Когда вы впервые увидите меня, вы, вероятно, подумаете, что я стерва из-за моего славянского лица», — сказала Соболенко.
По словам теннисистки, со стороны она может казаться холодной или агрессивной, хотя это не отражает ее характер.
«Когда я иду с бесстрастным лицом, без эмоций, я могу выглядеть очень агрессивно. Поэтому я понимаю, почему некоторые люди так думают. Но когда вы узнаете меня лучше, поймете, что это просто то, с чем я родилась», — отметила Соболенко.
Материал вышел перед Уимблдоном. Соболенко занимает первое место в рейтинге WTA и остается одной из главных фавориток турнира. Ранее белоруска выигрывала Australian Open и US Open, но на Уимблдоне пока не брала титул.