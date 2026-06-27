Соболенко рассказала, почему люди могут считать ее агрессивной

«Когда я иду с бесстрастным лицом, без эмоций, я могу выглядеть очень агрессивно. Поэтому я понимаю, почему некоторые люди так думают. Но когда вы узнаете меня лучше, поймете, что это просто то, с чем я родилась», — отметила Соболенко.