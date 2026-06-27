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Звонарева и Сутджиади выиграли парный турнир WTA 500 в Бад-Хомбурге

Вера Звонарева и представительница Индонезии Алдила Сутджиади победили австралийку Эллен Перес и Деми Схюрс из Нидерландов.

Все о звездах российского тенниса
Источник: AP 2024

Россиянка Вера Звонарева и представительница Индонезии Алдила Сутджиади выиграли парный турнир WTA 500 в немецком Бад-Хомбурге.

В финале Звонарева и Сутджиади обыграли австралийку Эллен Перес и нидерландку Деми Схюрс. Встреча завершилась со счетом 6:1, 4:6, 10:5.

Матч продолжался 1 час 24 минуты. После уверенно выигранного первого сета Звонарева и Сутджиади уступили вторую партию, но оказались сильнее на чемпионском тай-брейке.

Для 41-летней Звонаревой этот титул стал первым в сезоне и 17-м в карьере в парном разряде на турнирах WTA. До этого россиянка последний раз выигрывала соревнования Женской теннисной ассоциации в ноябре 2023 года, когда победила на Итоговом турнире WTA в Канкуне.

Турнир в Бад-Хомбурге относится к категории WTA 500. Призовой фонд соревнований превышает 1 млн евро. Соревнования проходят на травяном покрытии и входят в подготовительный отрезок сезона перед Уимблдоном.

Звонарева остается одной из самых титулованных российских теннисисток своего поколения. В одиночном разряде она доходила до финалов Уимблдона и US Open, дважды играла в полуфинале Australian Open и завоевала бронзу Олимпийских игр 2008 года в Пекине.

В парном разряде Звонарева выигрывала Australian Open в 2012 году, а также дважды побеждала на US Open — в 2006 и 2020 годах.