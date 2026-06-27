Звонарева и Сутджиади выиграли парный турнир WTA 500 в Бад-Хомбурге

Для 41-летней Звонаревой этот титул стал первым в сезоне и 17-м в карьере в парном разряде на турнирах WTA. До этого россиянка последний раз выигрывала соревнования Женской теннисной ассоциации в ноябре 2023 года, когда победила на Итоговом турнире WTA в Канкуне.