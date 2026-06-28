Джокович назвал возвращение Серены Уильямс на Уимблдон эпичным

Новак Джокович и Арина Соболенко отреагировали на возвращение Серены Уильямс на Уимблдон. Американская теннисистка получила wild card и провела тренировку на кортах турнира. Об этом сообщает The Times of India.
Соболенко отметила, что возвращение 23-кратной чемпионки турниров Большого шлема стало одной из главных тем перед стартом Уимблдона.
«Это Серена Уильямс, все говорят об этом», — сказала первая ракетка мира.
Джокович назвал возвращение Уильямс «эпичным» и подчеркнул, что его впечатляет работа американки после рождения второго ребенка.
«Для нее вернуться после рождения двух детей — это невероятно. Я сказал ей, что то, что она делает, действительно вдохновляет меня лично и, уверен, миллионы людей во всем мире», — сказал Джокович.
Серене Уильямс 44 года. Она не проводила одиночных матчей с US Open-2022, после которого фактически отошла от регулярных выступлений в туре.
На Уимблдоне американка начнет выступление матчем против австралийки Майи Джойнт. Если Уильямс пройдет первый круг, дальше она может сыграть с Александрой Эалой, а в третьем круге потенциально выйти на действующую чемпионку Игой Швентек.
Уильямс семь раз выигрывала Уимблдон в одиночном разряде. Последний титул на лондонском турнире она взяла в 2016 году, а в 2018 и 2019 годах доходила до финала.