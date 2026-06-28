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Джокович назвал возвращение Серены Уильямс на Уимблдон эпичным

На появление американки также отреагировала первая ракетка мира Арина Соболенко.

Все о звездах российского тенниса
Источник: AP 2024

Новак Джокович и Арина Соболенко отреагировали на возвращение Серены Уильямс на Уимблдон. Американская теннисистка получила wild card и провела тренировку на кортах турнира. Об этом сообщает The Times of India.

Соболенко отметила, что возвращение 23-кратной чемпионки турниров Большого шлема стало одной из главных тем перед стартом Уимблдона.

«Это Серена Уильямс, все говорят об этом», — сказала первая ракетка мира.

Джокович назвал возвращение Уильямс «эпичным» и подчеркнул, что его впечатляет работа американки после рождения второго ребенка.

«Для нее вернуться после рождения двух детей — это невероятно. Я сказал ей, что то, что она делает, действительно вдохновляет меня лично и, уверен, миллионы людей во всем мире», — сказал Джокович.

Серене Уильямс 44 года. Она не проводила одиночных матчей с US Open-2022, после которого фактически отошла от регулярных выступлений в туре.

На Уимблдоне американка начнет выступление матчем против австралийки Майи Джойнт. Если Уильямс пройдет первый круг, дальше она может сыграть с Александрой Эалой, а в третьем круге потенциально выйти на действующую чемпионку Игой Швентек.

Уильямс семь раз выигрывала Уимблдон в одиночном разряде. Последний титул на лондонском турнире она взяла в 2016 году, а в 2018 и 2019 годах доходила до финала.

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