Мирра Андреева сохранила пятое место в рейтинге WTA

Российская теннисистка Мирра Андреева сохранила пятое место в обновленном рейтинге WTA. Обновленная версия рейтинга опубликована на сайте Женской теннисной ассоциации.
У Андреевой 5653 очка. На прошлой неделе 19-летняя россиянка выступала на турнире в Бад-Хомбурге, где во втором круге проиграла Екатерине Александровой со счетом 3:6, 4:6.
Первой ракеткой мира остается Арина Соболенко из Белоруссии. На ее счету 9090 очков. Второе место занимает Елена Рыбакина, представляющая Казахстан, третье — полька Ига Свентек.
В топ-10 также входят Джессика Пегула, Аманда Анисимова, Кори Гауфф, Элина Свитолина, Каролина Мухова и Виктория Мбоко. Мухова поднялась с 11-го на 9-е место, а Мбоко опустилась с 9-й на 10-ю строчку.
Диана Шнайдер улучшила позицию и поднялась с 16-го на 15-е место. Екатерина Александрова осталась 19-й, Анна Калинская сохранила 20-ю строчку.
Людмила Самсонова поднялась на одну позицию и теперь занимает 41-е место. Анастасия Захарова стала 85-й, Алина Корнеева опустилась на 98-ю строчку.
Рейтинг WTA обновляется еженедельно и учитывает результаты теннисисток на турнирах за установленный период. Следующим крупным стартом для ведущих игроков станет Уимблдон.