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Первая ракетка Британии снялась с Уимблдона за день до начала

Британская теннисистка Эмма Радукану снялась с Уимблдонского турнира из-за стрессового перелома ноги.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
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Источник: Reuters

В первом круге 23-летняя теннисистка должна была сыграть с хорваткой Антонией Ружич. Накануне Радукану была вынуждена досрочно прекратить тренировку с россиянкой Анной Калинской из-за проблем с голеностопом.

«Не могу поверить, что говорю это, но, к сожалению, мне пришлось сняться с Уимблдона-2026. Я сделала все возможное, чтобы выйти завтра на корт, но после финального обследования сегодня вечером выяснилось, что небольшая проблема, которая меня беспокоила, переросла в стрессовый перелом. Врачи рекомендовали мне взять паузу. Игра на Уимблдоне перед домашней публикой значит для меня все, поэтому это очень тяжело принять. Хочу поблагодарить всех за слова поддержки. В такой момент это бесценно. С нетерпением жду встречи с вами», — написала Радукану в соцсетях.

Радукану является чемпионкой Открытого чемпионата США (US Open) 2021 года. Она занимает 33-е место в одиночном рейтинге WTA и является первой ракеткой Великобритании.

Уимблдон пройдет с 29 июня по 12 июля. Действующей чемпионкой турнира в женском одиночном разряде является Ига Швентек из Польши, обыгравшая в прошлогоднем финале американку Аманду Анисимову (6:0, 6:0).