Первая ракетка Британии снялась с Уимблдона за день до начала

«Не могу поверить, что говорю это, но, к сожалению, мне пришлось сняться с Уимблдона-2026. Я сделала все возможное, чтобы выйти завтра на корт, но после финального обследования сегодня вечером выяснилось, что небольшая проблема, которая меня беспокоила, переросла в стрессовый перелом. Врачи рекомендовали мне взять паузу. Игра на Уимблдоне перед домашней публикой значит для меня все, поэтому это очень тяжело принять. Хочу поблагодарить всех за слова поддержки. В такой момент это бесценно. С нетерпением жду встречи с вами», — написала Радукану в соцсетях.