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Медведев сохранил 9-е место в рейтинге ATP перед Уимблдоном

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) на официальном сайте опубликовала обновленный рейтинг в одиночном разряде.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Все о звездах российского тенниса
Источник: Reuters

Первая ракетка России Даниил Медведев сохранил 9-е место в рейтинге АТР. На минувшей неделе теннисист не принимал участие в соревнованиях. Ранее Медведев дошел до четвертьфинала турнира категории АТР 500 в Галле, где уступил Даниэлю Альтмайеру из Германии.

Еще один российский теннисист Андрей Рублев сохранил за собой 13-е место в мировом рейтинге. Другой россиянин Карен Хачанов остался на 22-й позиции в обновленном рейтинге.

Лидером мирового рейтинга является итальянец Янник Синнер, второе место занимает испанец Карлос Алькарас. Третью строчку удерживает победитель Открытого чемпионата Франции «Ролан Гаррос» Александр Зверев из Германии.

Обновленный рейтинг АТР от 29 июня:

1 (1). Янник Синнер (Италия) — 13 450;

2 (2). Карлос Алькарас (Испания) — 9460;

3 (3). Александр Зверев (Германия) — 7190;

4 (4). Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 4390;

5 (5). Бен Шелтон (США) — 4160;

6 (6). Алекс де Минаур (Австралия) — 4110;

7 (7). Тейлор Фриц (США) — 3765;

8 (8). Новак Джокович (Сербия) — 3760;

9 (9). Даниил Медведев (Россия) — 3580;

10 (10). Флавио Коболли (Италия) — 3460…

13 (13). Андрей Рублев (Россия) — 2420…

22 (22). Карен Хачанов (Россия) — 2080.

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