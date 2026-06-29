Медведев назвал опасным своего первого соперника на Уимблдоне



— Надеюсь. Думаю, это немного то, о чем я уже говорил: в целом уровень сейчас очень ровный. И, честно говоря, все играют хорошо, не думаю, что на траве в первом круге вообще бывает «легкий» соперник — может быть, если кто-то не любит траву, но это не случай Марина.



Мы играли друг с другом в Галле буквально пару недель назад. Марин — очень опасный игрок, особенно сильный на траве. Конечно, сейчас он уже не такой стабильный, как раньше, но в одном матче может выдать невероятный уровень. Помню, мы играли на Уимблдоне, на корте номер один, и он вел 2:0 по сетам, а я смог отыграться и выиграть — так что у меня хорошие воспоминания.



В любом случае рад, что сыграю с Марином, жду этого матча. Понимаю, что мне нужно будет показать свой лучший теннис, если это поможет мне быстрее включиться в турнир — отлично, я только за, —заявил Медведев на пресс-конференции перед стартом Уимблдона.