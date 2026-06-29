Спорт у них в крови: 4 знаменитые спортивные семьи

На двоих сестры завоевали около 30 титулов Большого шлема в одиночном разряде, а также неоднократно побеждали в парном. Среди их достижений — 12 побед на Уимблдоне, причем часть из них — в паре друг с другом. Огромную роль в их успехе сыграл отец Ричард Уильямс: он с самого начала верил в дочерей, сам стал их первым тренером и разработал долгосрочный план развития их карьеры.