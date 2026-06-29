Соперник Джоковича назвал мечтой игру с ним на Уимблдоне

102-я ракетка мира У Ибин сыграет против 8-го номера мирового рейтинга Новака Джоковича на центральном корте Уимблдона сегодня, 29 июня. Эта будет первая встреча теннисистов между собой.
«Я очень обрадовался, когда увидел жеребьевку. Не мог в это поверить. Сыграть против Джоковича здесь, на центральном корте Уимблдона, — мечта множества игроков, в том числе и моя. Для меня он величайший теннисист всех времен, и я не могу дождаться этого момента. Мы тренировались вместе, разыгрывали очки, и я был очень впечатлен интенсивностью, с которой он работал. Это был очень важный опыт для моего развития. Кроме того, он всегда был очень добр ко мне и даже говорит несколько слов по-китайски. Он фантастический человек», — приводит слова Ибина Punto de Break.
Новак Джокович завоевал титул на Уимблдоне семь раз. Последний раз серб поднял трофей над головой в 2022 году.
Третий в сезоне турнир «Большого шлема» — Уимблдон начнется в понедельник, 29 июня и завершится 12 июля. Его общий призовой фонд составляет рекордные 74,4 млн евро. Победители у мужчин и женщин получат по 4,1 млн евро.