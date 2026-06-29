Ведущие теннисисты уладили спор с организаторами Уимблдона

«После конструктивных встреч между представителями игроков и руководством Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета, прошедших в выходные, игроки подтвердили, что возобновят обычную работу со СМИ в рамках турнира с понедельника, 29 июня. Это решение основано на обязательстве Уимблдона представить конкретные предложения, касающиеся всех трех пунктов июльского обращения игроков 2025 года. Основные вопросы остаются нерешенными, и игроки тщательно оценят предложения после их получения. Игроки также предоставят Уимблдону дополнительную информацию, которую тот запросил в связи с этими предложениями в ходе турнира. Конструктивный диалог с Уимблдоном и другими турнирами Большого шлема будет продолжен. На данный момент игроки и Клуб воздержатся от дальнейших комментариев», — заявил Ротенберг.