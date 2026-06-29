Финалистка «Ролан Гаррос» проиграла на старте Уимблдона

21-я ракетка мира уступила представительнице Таиланда Мананчае Савангкаев (164-е место WTA) в трех сетах со счетом 6:2, 5:7, 2:6. Во втором сете Хвалиньска поскользнулась на траве и повредила стопу. В следующем круге Савангкаев сыграет с победительницей матча Алисия Паркс (США) — Алисия Дадни (Великобритания).
Уимблдон проходит с 29 июня по 11 июля. Действующей чемпионкой соревнований является польская теннисистка Ига Швентек. В прошлогоднем финале она разгромила Аманду Анисимову — 6:0, 6:0.
В начале июня Хвалиньска начала выступление на Открытом чемпионате Франции с квалификации и стала вторым квалифаером в Открытой эре как среди женщин, так и мужчин, вышедшим в финал турнира «Большого шлема». Первый такой случай был на US Open-2021, который выиграла британка Эмма Радукану, дошедшая до финала через квалификацию. В финале «Ролан Гаррос» Хвалиньска уступила россиянке Миррой Андреевой.