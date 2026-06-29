Финалистка «Ролан Гаррос» проиграла на старте Уимблдона

В начале июня Хвалиньска начала выступление на Открытом чемпионате Франции с квалификации и стала вторым квалифаером в Открытой эре как среди женщин, так и мужчин, вышедшим в финал турнира «Большого шлема». Первый такой случай был на US Open-2021, который выиграла британка Эмма Радукану, дошедшая до финала через квалификацию. В финале «Ролан Гаррос» Хвалиньска уступила россиянке Миррой Андреевой.