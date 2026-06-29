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Рублев проиграл Сафиуллину в первом круге Уимблдона-2026

13-я ракетка мира Андрей Рублев завершил выступление на Уимблдонском турнире.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Все о звездах российского тенниса
Источник: Reuters

В первом круге турнира Большого шлема, проходящего на травяном покрытии, Рублев потерпел поражение от своего соотечественника Романа Сафиуллина. Встреча, которая продлилась 4 часа, завершилась со счетом 6:4, 6:7, 3:6, 6:3 7:6 (14:12) в пользу 132-й ракетки мира.

Во втором круге турнира Роман Сафиуллин встретится с нидерландским спортсменом Ботиком ван де Зандсхулпом, ранее обыгравшим американца Александра Ковачевича.

Рублеву 28 лет. На счету россиянина 17 побед на турнирах под эгидой организации в одиночном разряде. На турнирах «Большого шлема» теннисист ни разу не проходил дальше четвертьфинала. В 2021 году Рублев в паре с Анастасией Павлюченковой стал олимпийским чемпионом в миксте, а в составе команды России выиграл Кубок Дэвиса и Кубок ATP. Сафиуллину 28 лет. Он не выигрывал титулов ATP. Лучшим результатом теннисиста на турнирах «Большого шлема» является выход в четвертьфинал Уимблдона в 2023 году.

Уимблдон проходит с 29 июня по 12 июля. Действующим чемпионом соревнований является первая ракетка мира итальянец Янник Синнер. В прошлогоднем финале он одолел испанца Карлоса Алькараса со счётом 4:6, 6:4, 6:4, 6:4.

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