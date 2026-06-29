Рублев проиграл Сафиуллину в первом круге Уимблдона-2026

Рублеву 28 лет. На счету россиянина 17 побед на турнирах под эгидой организации в одиночном разряде. На турнирах «Большого шлема» теннисист ни разу не проходил дальше четвертьфинала. В 2021 году Рублев в паре с Анастасией Павлюченковой стал олимпийским чемпионом в миксте, а в составе команды России выиграл Кубок Дэвиса и Кубок ATP. Сафиуллину 28 лет. Он не выигрывал титулов ATP. Лучшим результатом теннисиста на турнирах «Большого шлема» является выход в четвертьфинал Уимблдона в 2023 году.