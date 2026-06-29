Дрэйпер снялся с Уимблдона из‑за рецидива травмы руки

Британский теннисист Джек Дрэйпер снялся с Уимблдонского турнира из-за рецидива травмы руки.



Проблемы с рукой у Дрэйпера продолжаются с прошлого сезона. Во вторник британец должен был провести матч первого круга Уимблдона против Тэйлора Фритца, посеянного под шестым номером. После снятия Дрэйпера соперником американца станет серб Душан Лайович.



«С прискорбием сообщаю, что мне пришлось сняться с матча из‑за рецидива травмы руки. За последние 12 месяцев было много болезненных моментов, но этот, безусловно, самый худший, ведь для британского теннисиста нет большей чести, чем играть на Уимблдоне. Я буду продолжать бороться. Спасибо за поддержку», — цитирует Дрэйпера Sky Sports.



Дрэйперу 24 года. Ранее он занимал четвертое место в мировом рейтинге, доходил до полуфинала Открытого чемпионата США и выиграл три турнира ATP.