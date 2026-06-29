Чесноков объяснил, почему Рублев вылетел на старте Уимблдона

Финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков заявил, что российскому теннисисту Андрею Рублеву не повезло с жеребьевкой на Уимблдоне. По его словам, соперник Рублева по первому кругу, соотечественник Роман Сафиуллин, подошел к турниру в очень хорошей форме.



Матч завершился победой Сафиуллина со счетом 6:4, 6:7 (6:8), 3:6, 6:3, 7:6 (14:12). Роман пробился в основную сетку через квалификацию. Рублев был посеян на турнире под 12-м номером. Во втором круге Сафиуллин, занимающий 132-е место в мировом рейтинге, сыграет с нидерландцем Ботиком ван де Зандсхюлпом, который выступает без номера посева.



«Это был потрясающий матч, где оба боролись до самого конца. Иной раз смотришь матч, чтобы за кого-то поболеть, а тут не знаешь, кого поддерживать, оба играли здорово, жалко было обоих. Я бы хотел, чтобы между ними была ничья, они оба достойны были пройти дальше, но в теннисе такого не бывает.



Рублеву не повезло с жеребьевкой. Сафиуллин набрал в последнее время очень хорошую форму и был готов биться до последнего. Вообще, такой матч достоин более высокой стадии, минимум третьего круга. Если посмотреть сетку, есть такие матчи в первом круге, где играют два человека, абсолютно не готовых к турнирам Большого шлема, а наши игроки показали очень хороший теннис», — добавил собеседник ТАСС.



Уимблдон является третьим турниром Большого шлема в сезоне. Соревнования проходят на травяных кортах и завершатся 12 июля. Призовой фонд турнира составляет 64,2 млн фунтов стерлингов. Действующим победителем является первая ракетка мира итальянец Янник Синнер.