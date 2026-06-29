Первая ракетка мира с трудом пробился во второй круг Уимблдона

Первая ракетка мира Янник Синнер с трудом пробился во второй круг Уимблдона.
В первом круге итальянец победил 50-ю ракетку мира серба Миомира Кецмановича со счетом 4:6, 6:3, 6:7 (6:8), 6:2, 6:3.
Теннисисты провели на корте 3 часа 32 минты. За время матча Янник Синнер выполнил 31 подачу навылет, допустив при этом пять двойных ошибок, а также смог реализовать четыре брейк-пойнта из девяти. Миомир Кецманович сделал в игре один эйс, допустил пять двойных ошибок и реализовал один брейк-пойнт из четырёх.
Во втором круге Уимблдона Янник Синнер сыграет с представителем Португалии Нуну Боржешем.
Уимблдон-2026 проходит с 29 июня по 12 июля. Действующим чемпионом турнира является Синнер. Общий призовой фонд 84 500 000 долларов.