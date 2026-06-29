Первая ракетка мира с трудом пробился во второй круг Уимблдона

Теннисисты провели на корте 3 часа 32 минты. За время матча Янник Синнер выполнил 31 подачу навылет, допустив при этом пять двойных ошибок, а также смог реализовать четыре брейк-пойнта из девяти. Миомир Кецманович сделал в игре один эйс, допустил пять двойных ошибок и реализовал один брейк-пойнт из четырёх.