Карен Хачанов: Что бесит на Уимблдоне? Англичане

"Что больше всего бесит на Уимблдоне? Англичане. Не говорю, что все люди, не в смысле вся нация. Я имею в виду, что они все по правилам: сюда нельзя, туда нельзя, safety, security reasons постоянно. У меня всё время что-то возникает. Можно это? Нельзя. Извините, нельзя. Всё время, что бы ты ни спросил.