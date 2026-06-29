Карен Хачанов: Что бесит на Уимблдоне? Англичане

Российский теннисист Карен Хачанов рассказал, что его больше всего раздражает на Уимблдоне.
30 июня Хачанов стартует на Уимблдоне-2026 матчем против британца Билли Харриса. Харрис, занимающий 140-е место в рейтинге ATP, заметно уступает сопернику в опыте, но имеет важное преимущество в подготовке. Перед Уимблдоном британец провёл десять матчей на траве, выиграв семь из них, а затем уверенно преодолел квалификацию.
"Что больше всего бесит на Уимблдоне? Англичане. Не говорю, что все люди, не в смысле вся нация. Я имею в виду, что они все по правилам: сюда нельзя, туда нельзя, safety, security reasons постоянно. У меня всё время что-то возникает. Можно это? Нельзя. Извините, нельзя. Всё время, что бы ты ни спросил.
Ещё такая погода — очень-очень жарко. Когда нет дождя, погода классная — 25−26 градусов. Но когда жара, бесит. У нас в доме кондиционеры есть на первом и третьем этажах. На втором этаже, где вся команда, кондиционера нет", — сказал Хачанов в новом эпизоде шоу First & Red с Анной Чакветадзе.