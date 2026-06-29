Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла во второй круг Уимблдона-2026, обыграв в стартовом матче сербку Теодору Костович, занимающую 184-е место в рейтинге WTA.
Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:3. Теннисистки провели на корте 1 час 4 минуты.
За время матча Соболенко выполнила пять подач навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала 5 из 11 брейк-пойнтов. Костович сделала четыре эйса, допустила одну двойную ошибку и использовала один брейк-пойнт из двух.
Во втором круге Уимблдона Соболенко сыграет с победительницей матча между украинкой Александрой Олейниковой и американкой Маккартни Кесслер. Общий призовой фонд 84 500 000 долларов.
Напомним, Арина Соболенко удерживает статус первой ракетки мира 87 недель подряд.