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Арина Соболенко вышла во второй круг Уимблдона

Первая ракетка мира Арина Соболенко стартовала на Уимблдоне-2026 с победы.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
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Источник: Пресс-служба Australian Open

Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла во второй круг Уимблдона-2026, обыграв в стартовом матче сербку Теодору Костович, занимающую 184-е место в рейтинге WTA.

Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:3. Теннисистки провели на корте 1 час 4 минуты.

За время матча Соболенко выполнила пять подач навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала 5 из 11 брейк-пойнтов. Костович сделала четыре эйса, допустила одну двойную ошибку и использовала один брейк-пойнт из двух.

Во втором круге Уимблдона Соболенко сыграет с победительницей матча между украинкой Александрой Олейниковой и американкой Маккартни Кесслер. Общий призовой фонд 84 500 000 долларов.

Напомним, Арина Соболенко удерживает статус первой ракетки мира 87 недель подряд.

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