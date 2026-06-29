Даниил Медведев похвалил соперника Чилича после победы над ним

Девятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал победу в первом круге Уимблдона-2026 над хорватом Марином Чиличем. Встреча завершилась со счётом 6:1, 6:2, 6:4.
— Большой респект Марину, очень тяжёлый соперник для первого круга, тем более на траве. Может, многие ждали этого матча. Я рад, что мне удалось сделать его не таким захватывающим, чем кому-то из вас хотелось. Я старался победить и рад, что удалось обыграть такого сильного игрока в трёх сетах.
— Что у вас сегодня получалось, а над чем ещё надо поработать?
— Если честно, особо не вижу плохого, отличный матч был. Может, мог бы не отдавать свою подачу в третьем сете, но он провёл отличный гейм. Я в целом доволен своей игрой: подача шла, на приёме я оказывал давление. Так что в целом очень рад, как провёл первый матч, — сказал Медведев в интервью на корте после встречи.