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Даниил Медведев похвалил соперника Чилича после победы над ним

Россиянин смог одолеть хорвата в трех сетах.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Все о звездах российского тенниса
Источник: Reuters

Девятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал победу в первом круге Уимблдона-2026 над хорватом Марином Чиличем. Встреча завершилась со счётом 6:1, 6:2, 6:4.

— Большой респект Марину, очень тяжёлый соперник для первого круга, тем более на траве. Может, многие ждали этого матча. Я рад, что мне удалось сделать его не таким захватывающим, чем кому-то из вас хотелось. Я старался победить и рад, что удалось обыграть такого сильного игрока в трёх сетах.

— Что у вас сегодня получалось, а над чем ещё надо поработать?

— Если честно, особо не вижу плохого, отличный матч был. Может, мог бы не отдавать свою подачу в третьем сете, но он провёл отличный гейм. Я в целом доволен своей игрой: подача шла, на приёме я оказывал давление. Так что в целом очень рад, как провёл первый матч, — сказал Медведев в интервью на корте после встречи.

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