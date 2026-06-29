Даниил Медведев похвалил соперника Чилича после победы над ним

— Если честно, особо не вижу плохого, отличный матч был. Может, мог бы не отдавать свою подачу в третьем сете, но он провёл отличный гейм. Я в целом доволен своей игрой: подача шла, на приёме я оказывал давление. Так что в целом очень рад, как провёл первый матч, — сказал Медведев в интервью на корте после встречи.