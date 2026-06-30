Джокович: В теннисе доминирует коммерция. Нужна перезагрузка

«Статистика показывает, что травм становится все больше, и, думаю, нам нужно взглянуть на это с двух сторон. Первая сторона, которая сегодня явно доминирует в нашем виде спорта — коммерческая. Ценность тенниса пытаются постоянно увеличить за счет создания более длинных турниров, увеличения их продолжительности и добавления новых соревнований в и без того полностью перегруженный календарь.



У меня есть привилегия выбирать, где играть, и я не так сильно подвержен этому требованию календаря, как большинство игроков. Но я прекрасно понимаю жалобы Карлоса Алькараса и многих других, когда они говорят, что проводят слишком много времени вдали от дома. Мне это тоже не нравится.



Я считаю, что теннису нужна какая-то масштабная перезагрузка. Туры работают неправильно. За кулисами происходит слишком много вещей, слишком много конфликтов между руководящими органами нашего спорта и очень мало единства. Большие шлемы всегда будут столпами тенниса, но турам необходимо переосмыслить календарь, форматы и многие действующие правила. Все причастные должны сесть вместе и подумать, что будет лучшим для будущего этого вида спорта», — приводит слова Джоковича Punto de Break.