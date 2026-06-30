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Джокович: В теннисе доминирует коммерция. Нужна перезагрузка

24‑кратный победитель турниров «Большого шлема» Новак Джокович заявил о необходимости перезагрузки мирового теннисного тура.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Все о звездах российского тенниса
Источник: Reuters

8-я ракетка мира Джокович отметил, что в теннисе на данный момент доминирует коммерческая составляющая.

«Статистика показывает, что травм становится все больше, и, думаю, нам нужно взглянуть на это с двух сторон. Первая сторона, которая сегодня явно доминирует в нашем виде спорта — коммерческая. Ценность тенниса пытаются постоянно увеличить за счет создания более длинных турниров, увеличения их продолжительности и добавления новых соревнований в и без того полностью перегруженный календарь.

У меня есть привилегия выбирать, где играть, и я не так сильно подвержен этому требованию календаря, как большинство игроков. Но я прекрасно понимаю жалобы Карлоса Алькараса и многих других, когда они говорят, что проводят слишком много времени вдали от дома. Мне это тоже не нравится.

Я считаю, что теннису нужна какая-то масштабная перезагрузка. Туры работают неправильно. За кулисами происходит слишком много вещей, слишком много конфликтов между руководящими органами нашего спорта и очень мало единства. Большие шлемы всегда будут столпами тенниса, но турам необходимо переосмыслить календарь, форматы и многие действующие правила. Все причастные должны сесть вместе и подумать, что будет лучшим для будущего этого вида спорта», — приводит слова Джоковича Punto de Break.

Ранее Джокович вышел во второй круг Уимблдона. Турнир проходит в Лондоне и завершится 12 июля. Его общий призовой фонд составляет рекордные 74,4 млн евро.

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