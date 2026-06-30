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Джокович вышел во второй круг Уимблдона

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Рекордсмен по количеству выигранных трофеев на турнирах Большого шлема в мужском одиночном разряде серб Новак Джокович вышел во второй круг Уимблдонского турнира, который проходит на травяных кортах Лондона.

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Источник: Reuters

В матче первого круга Джокович (7-й номер посева) нанес поражение китайцу У Ибину, занимающему 102-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), со счетом 6:4, 5:7, 6:4, 6:4. Продолжительность матча составила 3 часа 12 минут.

Во втором раунде соперником 39-летнего Джоковича, который 24 раза побеждал на турнирах Большого шлема и семь раз выигрывал Уимблдон, станет грек Стефанос Циципас.

В другом матче испанец Алехандро Давидович-Фокина (22) переиграл аргентинца Франсиско Черундоло со счетом 6:4, 6:4, 7:6 (7:2).

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