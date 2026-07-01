Александр Бублик назвал трех фаворитов Уимблдона

— Я думаю, Янник явный фаворит. Затем идут либо Джокович, либо Саша Зверев. Думаю, на траве это будет Новак. Он всегда на траве играет великолепно — в прошлом году играл тут полуфинал. Для меня эти трое — явные фавориты.



Не вижу причин, по которым Синнер может плохо выступить на этом турнире, разве что не дай бог случится неожиданная травма. Ну и плюс к этому, я надеюсь, в этом году на второй неделе погода будет прекрасная, будет 20 градусов и мы сможем насладиться теннисом. Потому что круто, когда игроки выясняют, кто сильнее в теннисе, а не кто выживет в ужасных условиях, — сказал 11-я ракетка мира Бублик в интервью проекту First & Red.