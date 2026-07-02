Синнер оценил свое состояние после падения на Уимблдоне

Во втором круге итальянский теннисист в трех сетах обыграл португальца Нуну Боржеша — 7:6 (7:4), 7:6 (7:2), 6:4. После матча Синнера попросили рассказать о самочувствии, поскольку в предыдущей встрече с сербом Миомиром Кецмановичем он получил повреждение стопы. Тогда после падения на корте у теннисиста пошла кровь, окрасив белые кроссовки.
— Мы видели кровь на вашем кроссовке в прошлом матче. Как вы себя сейчас чувствуете?
— После такого падения на следующий день, конечно, не просыпаешься в идеальном состоянии, но удалось очень хорошо восстановиться. Сегодня на корте я чувствовал себя хорошо. Никаких проблем вообще, со стопой все было отлично. В целом я чувствую себя хорошо, — сказал Синнер в интервью на корте после матча второго раунда.
В третьем круге Синнер сыграет против американца Дженсона Бруксби, занимающего 81-е место в рейтинге АТР.
Напомним, в прошлом году Янник Синнер впервые выиграл титул на Уимблдоне, обыграв в финале представителя Испании Карлоса Алькараса.
Третий в сезоне турнир «Большого шлема» — Уимблдон проходит в Лондоне и завершится 12 июля. Его общий призовой фонд составляет рекордные 74,4 млн евро. Победители у мужчин и женщин получат по 4,1 млн евро.