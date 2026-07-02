Синнер оценил свое состояние после падения на Уимблдоне

— После такого падения на следующий день, конечно, не просыпаешься в идеальном состоянии, но удалось очень хорошо восстановиться. Сегодня на корте я чувствовал себя хорошо. Никаких проблем вообще, со стопой все было отлично. В целом я чувствую себя хорошо, — сказал Синнер в интервью на корте после матча второго раунда.