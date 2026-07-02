«Он создал проблемы». Медведев — о победе над 84-й ракеткой мира

9-я ракетка мира Медведев одержал победу над 84-м номером мирового рейтинга Меридой во втором раунде Уимблдона. Первый сет остался за испанским теннисистом 6:3. Остальные три — выиграл россиянин и вышел в следующую стадию (6:3, 7:5, 6:2).
— Как бы вы оценили свою игру в матче?
— Думаю, это был отличный матч. Мне кажется, мой соперник сыграл действительно очень хорошо: он наносил мощные удары, часто выигрывал мячи навылет, показывал высокий процент попадания первой подачи и в целом действовал очень качественно. Так что создал мне немало проблем, особенно когда выиграл первый сет.
Но я рад, что сумел сохранить стойкость, продолжал бороться, по ходу матча играл лучше и лучше, находил решения, добился победы и теперь могу готовиться к следующему кругу, — приводит слова Медведева Tennis Channel.
В третьем круге Медведев встретится с победителем матча между американцем Брендоном Накашимой и немцем Яном-Леннардом Штруффом.
Уимблдон проходит в Лондоне и завершится 12 июля. Его общий призовой фонд составляет рекордные 74,4 млн евро. Победители у мужчин и женщин получат по 4,1 млн евро.