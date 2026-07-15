Хачанов ответил, видит ли своих детей теннисистами

«На примере многих теннисистов мне самое главное, чтобы не портились отношения отца и сына, матери и дочери. Неважно, кто кого тренирует, мне кажется, в жизни гораздо важнее, чтобы у вас были хорошие отношения, чем ты заиграешь или сыграешь. Если на кону будет стоять это, конечно же, нет», — сказал Хачанов в выпуске «Хардкорт» для First&Red.