Хачанов ответил, видит ли своих детей теннисистами

Российский теннисист Карен Хачанов рассказал, хотел бы видеть своих сыновей в профессиональном теннисе и готов ли в будущем стать их тренером.
По словам 26-й ракетки мира, старший сын Давид пока не проявляет большого интереса к теннису.
«Ему нравится тусовка и движуха. Когда приезжает, гордится, кайфует, хочет играть со мной на этих больших кортах. Но он играл, когда ему было четыре-пять лет, без энтузиазма, больше нравился бейсбол. Мы решили не продолжать. Он начал играть в футбол, сейчас ему нравится баскетбол», — сказал Хачанов.
О младшем сыне Михаиле, которому недавно исполнилось три года, теннисист пока не спешит делать выводы.
«По психотипу, кстати, сказал бы, что он мог бы. Он усидчивый, спокойный. Виднеется больше одиночный вид спорта. Но это всё рано, надо смотреть, есть ли предрасположенность к спорту, талант», — отметил россиянин.
Хачанов также признался, что не хотел бы жертвовать отношениями с детьми ради спортивных результатов.
«На примере многих теннисистов мне самое главное, чтобы не портились отношения отца и сына, матери и дочери. Неважно, кто кого тренирует, мне кажется, в жизни гораздо важнее, чтобы у вас были хорошие отношения, чем ты заиграешь или сыграешь. Если на кону будет стоять это, конечно же, нет», — сказал Хачанов в выпуске «Хардкорт» для First&Red.