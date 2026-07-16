Алькарас может сыграть на турнире серии «Мастерс» в Цинциннати

В список вошли все игроки топ-75 рейтинга ATP, включая травмированного Карлоса Алькараса. Испанец является действующим чемпионом соревнований. В прошлом году в финале он стал обладателем титула из-за отказа итальянца Янника Синнера продолжить борьбу после первого сета.
Ранее в СМИ сообщили, что Алькарас полностью восстановился после травмы запястья.
Напомним, Карлос Алькарас не выходил на корт с апреля из-за травмы. За это время испанец пропустил несколько крупнейших турниров сезона, включая Открытый чемпионат Франции «Ролан Гаррос» и Уимблдон. Во время вынужденной паузы он потерял одну позицию в рейтинге ATP, опустившись со второго на третье место.