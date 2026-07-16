Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Алькарас может сыграть на турнире серии «Мастерс» в Цинциннати

Третья ракетка мира испанец Карлос Алькарас вошел в заявку на турнир серии «Мастерс» в Цинциннати, который пройдет с 13 по 23 августа.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Все о звездах российского тенниса
Источник: AP 2024

В список вошли все игроки топ-75 рейтинга ATP, включая травмированного Карлоса Алькараса. Испанец является действующим чемпионом соревнований. В прошлом году в финале он стал обладателем титула из-за отказа итальянца Янника Синнера продолжить борьбу после первого сета.

Ранее в СМИ сообщили, что Алькарас полностью восстановился после травмы запястья.

Напомним, Карлос Алькарас не выходил на корт с апреля из-за травмы. За это время испанец пропустил несколько крупнейших турниров сезона, включая Открытый чемпионат Франции «Ролан Гаррос» и Уимблдон. Во время вынужденной паузы он потерял одну позицию в рейтинге ATP, опустившись со второго на третье место.

Узнать больше по теме
Биография Карлоса Алькараса: карьера и личная жизнь теннисиста
В мировом теннисе долгое время доминировали Джокович, Надаль и Федеррер. После того, как «Биг 3» стали поочередно уходить со сцены, им на смену пришли новые герои. Следующий элитный костяк принято называть «Биг 2». Одним его представителей является испанец Карлос Алькарас.
Читать дальше