Кирьос назвал Фонсеку будущим многократным чемпионом ТБШ

— У Фонсеки есть потенциал выиграть несколько турниров «Большого шлема». Глядя на его уровень игры, на то, чего он уже успел добиться, и на то, как быстро он адаптировался в туре, я вижу, что у него определенно есть та самая изюминка, трудолюбие и мастерство. Я ничуть не удивлюсь, если в будущем он станет многократным чемпионом турниров «Большого шлема», — приводит слова Кирьоса Tennis Majors.