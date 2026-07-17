Кирьос назвал Фонсеку будущим многократным чемпионом ТБШ

Жоао Фонсека занимает 27-е место в мировом рейтинге. На счету бразильца два титула под эгидой АТР. В прошлом году он одержал победу на турнире категории АТР 250 в аргентинском Буэнос-Айресе и на турнире категории АТР 500 в швейцарском Базеле.
— Как вы считаете, станет ли Фонсека одним из величайших игроков?
— У Фонсеки есть потенциал выиграть несколько турниров «Большого шлема». Глядя на его уровень игры, на то, чего он уже успел добиться, и на то, как быстро он адаптировался в туре, я вижу, что у него определенно есть та самая изюминка, трудолюбие и мастерство. Я ничуть не удивлюсь, если в будущем он станет многократным чемпионом турниров «Большого шлема», — приводит слова Кирьоса Tennis Majors.
Ранее Фонсека сообщил, что сыграет в Монреале и Цинциннати, пропустит Вашингтон и начнет подготовку к US Open.