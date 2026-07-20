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Рублев вернулся в топ-15 рейтинга АТР

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) на официальном сайте опубликовала обновленный рейтинг в одиночном разряде.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Все о звездах российского тенниса
Источник: Reuters

Первая ракетка России Даниил Медведев сохранил за собой 8-е место в обновленном рейтинге АТР.

Еще один российский теннисист Андрей Рублев вернулся в топ-15 и теперь располагается на 14-м месте в обновленном рейтинге. На минувшей неделе Рублев стал победителем турнира категории АТР 250 в шведском Бостаде. В финале спортсмен обыграл итальянца Лучано Дардери (6:4, 6:3).

Другой россиянин Карен Хачанов сохранил за собой 26-е место в обновленном рейтинге. Роман Сафиуллин поднялся на две позиции и теперь располагается на 94-м месте в рейтинге АТР.

Лидером мирового рейтинга остается победитель Уимблдона-2026 итальянец Янник Синнер. Второе место занимает Александр Зверев из Германии. Испанец Карлос Алькарас располагается на третьей позиции.

Обновленный рейтинг АТР от 20 июля:

1 (1). Янник Синнер (Италия) — 13450 баллов;

2 (2). Александр Зверев (Германия) — 8480;

3 (3). Карлос Алькарас (Испания) — 8160;

4 (4). Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 4740;

5 (5). Алекс де Минаур (Австралия) — 4110;

6 (6). Бен Шелтон (США) — 3770;

7 (7). Новак Джокович (Сербия) — 3760;

8 (8). Даниил Медведев (Россия) — 3670;

9 (9). Флавио Коболли (Италия) — 3460;

10 (10). Тейлор Фриц (США) — 3365…

14 (16). Андрей Рублев (Россия) — 2380…

26 (26). Карен Хачанов (Россия) — 1780…

94 (96). Роман Сафиуллин (Россия) — 678.


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