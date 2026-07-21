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Филиппуссис: Теннисный мир нуждается в возвращении Алькараса

Бывшая восьмая ракетка мира Марк Филиппуссис выразил надежду на скорое возвращение Карлоса Алькараса после травмы запястья.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Все о звездах российского тенниса
Источник: Reuters

Испанский теннисист, занимающий третье место в мировом рейтинге, не выходит на корт с апреля из-за серьезного повреждения правого запястья. По мнению Филиппуссиса, возвращение Алькараса важно не только для него самого, но и для всего тенниса.

— Надеюсь, что он вернется здоровым. Теннисный мир нуждается в нем. Мне нравится наблюдать за ним, он невероятен в своей игре. Многократный чемпион турниров «Большого шлема», был первой ракеткой мира.

Я просто надеюсь, что он сможет восстановиться. Конечно, он не будет торопить процесс. Но когда речь идет о запястье, это сложно. Я уверен, что он делает все возможное, и надеюсь, что он скоро вернется, — приводит слова Филиппуссиса Tennis365.

Алькарас не играет с 14 апреля. Травму правого запястья он получил на турнире в Барселоне. Из-за повреждения испанец пропустил соревнования в Барселоне, турниры серии «Мастерс» в Мадриде и Риме, а также Открытый чемпионат Франции «Ролан Гаррос» и Уимблдон.

Ранее сообщалось, что Алькарас полностью восстановился после травмы и может сыграть в Цинциннати.


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