Филиппуссис: Теннисный мир нуждается в возвращении Алькараса

Испанский теннисист, занимающий третье место в мировом рейтинге, не выходит на корт с апреля из-за серьезного повреждения правого запястья. По мнению Филиппуссиса, возвращение Алькараса важно не только для него самого, но и для всего тенниса.
— Надеюсь, что он вернется здоровым. Теннисный мир нуждается в нем. Мне нравится наблюдать за ним, он невероятен в своей игре. Многократный чемпион турниров «Большого шлема», был первой ракеткой мира.
Я просто надеюсь, что он сможет восстановиться. Конечно, он не будет торопить процесс. Но когда речь идет о запястье, это сложно. Я уверен, что он делает все возможное, и надеюсь, что он скоро вернется, — приводит слова Филиппуссиса Tennis365.
Алькарас не играет с 14 апреля. Травму правого запястья он получил на турнире в Барселоне. Из-за повреждения испанец пропустил соревнования в Барселоне, турниры серии «Мастерс» в Мадриде и Риме, а также Открытый чемпионат Франции «Ролан Гаррос» и Уимблдон.
Ранее сообщалось, что Алькарас полностью восстановился после травмы и может сыграть в Цинциннати.