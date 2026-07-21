Филиппуссис: Теннисный мир нуждается в возвращении Алькараса

— Надеюсь, что он вернется здоровым. Теннисный мир нуждается в нем. Мне нравится наблюдать за ним, он невероятен в своей игре. Многократный чемпион турниров «Большого шлема», был первой ракеткой мира.



Я просто надеюсь, что он сможет восстановиться. Конечно, он не будет торопить процесс. Но когда речь идет о запястье, это сложно. Я уверен, что он делает все возможное, и надеюсь, что он скоро вернется, — приводит слова Филиппуссиса Tennis365.