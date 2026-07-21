Алькарас посетил вечеринку Джастина Бибера после финала ЧМ

Напомним, Алькарас не играет с 14 апреля. Травму правого запястья он получил на турнире в Барселоне. Из-за повреждения испанец пропустил соревнования в Барселоне, турниры серии «Мастерс» в Мадриде и Риме, а также Открытый чемпионат Франции «Ролан Гаррос» и Уимблдон.