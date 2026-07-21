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Алькарас посетил вечеринку Джастина Бибера после финала ЧМ

Третья ракетка мира Карлос Алькарас посетил звездную вечеринку SKYLRK After Party в Нью-Йорке после финала чемпионата мира — 2026 по футболу.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Все о звездах российского тенниса
Источник: Reuters

Семикратный победитель турниров «Большого шлема» стал одним из гостей мероприятия, которое организовал популярный певец Джастин Бибер. Вечеринка прошла после решающего матча мирового первенства.

Бибер выступил одним из хедлайнеров шоу в перерыве финала ЧМ-2026, который состоялся на стадионе «Метлайф» в Нью-Джерси.

В финальном матче чемпионата мира сборная Испании обыграла Аргентину со счетом 1:0. Победный мяч в дополнительное время на 106-й минуте забил нападающий Ферран Торрес.

Напомним, Алькарас не играет с 14 апреля. Травму правого запястья он получил на турнире в Барселоне. Из-за повреждения испанец пропустил соревнования в Барселоне, турниры серии «Мастерс» в Мадриде и Риме, а также Открытый чемпионат Франции «Ролан Гаррос» и Уимблдон.

Ранее сообщалось, что Алькарас полностью восстановился после травмы и может сыграть в Цинциннати.


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