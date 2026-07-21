Алькарас посетил вечеринку Джастина Бибера после финала ЧМ

Семикратный победитель турниров «Большого шлема» стал одним из гостей мероприятия, которое организовал популярный певец Джастин Бибер. Вечеринка прошла после решающего матча мирового первенства.
Бибер выступил одним из хедлайнеров шоу в перерыве финала ЧМ-2026, который состоялся на стадионе «Метлайф» в Нью-Джерси.
В финальном матче чемпионата мира сборная Испании обыграла Аргентину со счетом 1:0. Победный мяч в дополнительное время на 106-й минуте забил нападающий Ферран Торрес.
Напомним, Алькарас не играет с 14 апреля. Травму правого запястья он получил на турнире в Барселоне. Из-за повреждения испанец пропустил соревнования в Барселоне, турниры серии «Мастерс» в Мадриде и Риме, а также Открытый чемпионат Франции «Ролан Гаррос» и Уимблдон.
Ранее сообщалось, что Алькарас полностью восстановился после травмы и может сыграть в Цинциннати.