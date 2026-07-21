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Родившаяся в Москве чемпионка «Ролан Гаррос» сменила страну

Чемпионка юниорского «Ролан Гаррос» 2026 года 17-летняя уроженка Москвы Алиса Октябрева начала официально представлять Чехию на международном уровне.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Все о звездах российского тенниса
Источник: Пресс-служба FFT

Сайт Женской теннисной ассоциации (WTA) изменил профиль Октябревой, теперь возле имени теннисистки значится флаг Чехии. Алиса Октябрева родилась в Москве, однако с одного года начала проживать в Чехии. Там же в четыре года она пошла в теннисную школу.

«Честно говоря, считаю себя чешкой — у меня и с русским поэтому проблемы, в Праге школа, друзья, тренеры — всё на чешском. Для меня Прага — дом. Возвращаться домой — значит, ехать в Прагу. Тренироваться там не всегда просто из-за погоды, но всё равно это навсегда мой дом. В России за всю жизнь я была только один раз — на турнире до 14 лет Christmas Cup», — ранее говорила Октябрева.

В июне Алиса Октябрева стала победительницей юниорского «Ролан Гаррос», второго в сезоне турнира «Большого шлема». В финале Октябрева, 12-я сеяная, обыграла китаянку Синьжань Сунь со счетом 6:2, 6:1. Из россиянок юниорский «Ролан Гаррос» ранее также выигрывали Надежда Петрова в 1998 году и Дарья Касаткина в 2014-м, с прошлого года представляющая Австралию.

На счету Октябревой есть пять титулов на турнирах Международной федерации тенниса (ITF).