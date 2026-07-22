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«Еще есть время на адаптацию». Рублев — о турнире в Эшториле

14-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублев высказался о турнире категории ATP 250 в португальском Эшториле.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Все о звездах российского тенниса
Источник: Reuters

На минувшей неделе Рублев стал победителем турнира категории АТР 250 в шведском Бостаде. В финале спортсмен обыграл итальянца Лучано Дардери (6:4, 6:3).

«Здесь более сложные условия для меня, чем в Бостаде. Ветрено, и корты неудобные для моей игры. Но, знаете, у меня еще есть время на адаптацию», — сказал Рублев на предматчевой пресс-конференции.

Первый матч Рублева на турнире в Эшториле состоится 23 июля. Россиянин сыграет с представителем Казахстана Тимофеем Скатовым, занимающим 163-ю строчку рейтинга АТР.

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