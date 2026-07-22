Мама Рублева — о победе: Хочу видеть его таким на крупных турнирах

На минувшей неделе 14-я ракетка мира Рублев стал победителем турнира категории АТР 250 в шведском Бостаде. В финале спортсмен обыграл итальянца Лучано Дардери (6:4, 6:3). Этот титул стал для Рублева 18-м в профессиональной карьере.
«Андрей провел замечательную неделю. Я этому очень рада и счастлива, потому что победа есть победа. Победа — это замечательно, начинаешь больше верить в себя. Надеюсь, что такое замечательное игровое состояние у Андрея останется надолго. Очень хотелось бы видеть его в таком состоянии на турнирах более высокого уровня.
Хотя я не могу сказать, что высота турнира влияет на качество игры, потому что здесь он был первым сеяным, и это определенное давление. Ты должен доказать, что ты первый, должен выиграть турнир — с этим тоже очень сложно справиться, с самим собой внутри. Он смог это сделать, и я этому очень рада и счастлива. Желаю ему дальнейших побед, верю в него. Главное, чтобы он сам в себя верил, и он это делает. Все очень прилично», — приводит слова Марьенко Игорь Дычковский в телеграм-канале.
На этой неделе Рублев сыграет на турнире категории АТР 250 в португальском Эшториле. 23 июля он встретится с представителем Казахстана Тимофеем Скатовым, занимающим 163-ю строчку рейтинга АТР.