Мама Рублева — о победе: Хочу видеть его таким на крупных турнирах

«Андрей провел замечательную неделю. Я этому очень рада и счастлива, потому что победа есть победа. Победа — это замечательно, начинаешь больше верить в себя. Надеюсь, что такое замечательное игровое состояние у Андрея останется надолго. Очень хотелось бы видеть его в таком состоянии на турнирах более высокого уровня.



Хотя я не могу сказать, что высота турнира влияет на качество игры, потому что здесь он был первым сеяным, и это определенное давление. Ты должен доказать, что ты первый, должен выиграть турнир — с этим тоже очень сложно справиться, с самим собой внутри. Он смог это сделать, и я этому очень рада и счастлива. Желаю ему дальнейших побед, верю в него. Главное, чтобы он сам в себя верил, и он это делает. Все очень прилично», — приводит слова Марьенко Игорь Дычковский в телеграм-канале.