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Мама Рублева — о победе: Хочу видеть его таким на крупных турнирах

Мама Андрея Рублева Марина Марьенко оценила победу сына на турнире в Бостаде и выразила надежду, что он сможет сохранить эту форму на более крупных соревнованиях.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
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Источник: Reuters

На минувшей неделе 14-я ракетка мира Рублев стал победителем турнира категории АТР 250 в шведском Бостаде. В финале спортсмен обыграл итальянца Лучано Дардери (6:4, 6:3). Этот титул стал для Рублева 18-м в профессиональной карьере.

«Андрей провел замечательную неделю. Я этому очень рада и счастлива, потому что победа есть победа. Победа — это замечательно, начинаешь больше верить в себя. Надеюсь, что такое замечательное игровое состояние у Андрея останется надолго. Очень хотелось бы видеть его в таком состоянии на турнирах более высокого уровня.

Хотя я не могу сказать, что высота турнира влияет на качество игры, потому что здесь он был первым сеяным, и это определенное давление. Ты должен доказать, что ты первый, должен выиграть турнир — с этим тоже очень сложно справиться, с самим собой внутри. Он смог это сделать, и я этому очень рада и счастлива. Желаю ему дальнейших побед, верю в него. Главное, чтобы он сам в себя верил, и он это делает. Все очень прилично», — приводит слова Марьенко Игорь Дычковский в телеграм-канале.

На этой неделе Рублев сыграет на турнире категории АТР 250 в португальском Эшториле. 23 июля он встретится с представителем Казахстана Тимофеем Скатовым, занимающим 163-ю строчку рейтинга АТР.