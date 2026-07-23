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«Держит все в секрете». Клейстерс — о травме Алькараса

Бывшая первая ракетка мира Ким Клейстерс призналась, что пока не знает подробностей восстановления Карлоса Алькараса после травмы запястья.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
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Источник: AP 2024

Алькарас не выходил на корт с апреля, пропустив «Ролан Гаррос» и Уимблдон. При этом он заявлен на «Мастерс» в Цинциннати и US Open.

«Нет. Надеюсь, что мы, возможно, узнаем немного больше об этом, когда он начнет возвращаться и сможет немного подробнее все объяснить.

Мне кажется, что он как будто бы держит все в секрете, хотя это не совсем так. Мы видели его сначала с фиксатором или гипсом, а потом, думаю, он время от времени публиковал какие-то видео, где уже бил по мячу и выполнял упражнения. Но я тоже пока не видела ничего, где он играет на полной мощности. Поэтому мне очень интересно посмотреть», — сказала Клейстерс в подкасте Love All.

Напомним, 22-летний испанец получил травму правого запястья на турнире в Барселоне. Из-за повреждения он пропустил «Мастерсы» в Мадриде и Риме, а также «Ролан Гаррос» и Уимблдон.

Ранее сообщалось, что Алькарас полностью восстановился и может вернуться на корт уже на турнире в Цинциннати.

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