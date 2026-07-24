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Паула Бадоса выиграла 11 из 12 последних матчей

Испанская теннисистка Паула Бадоса вышла в четвертьфинал турнира категории 250 WTA в немецком Гамбурге.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
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Источник: AP 2024

Бывшая вторая ракетка мира во втором раунде уверенно обыграла венгерку Панну Удварди. Встреча завершилась в двух сетах со счетом 6:4, 6:1.

Эта победа стала для Бадосы 11-й в 12 последних матчах. Серия успешных выступлений началась с турнира категории WTA 125 в Бостаде, а единственное поражение за этот отрезок испанка потерпела в финале соревнований в румынских Яссах.

В четвертьфинале Бадоса встретится с египтянкой Майар Шериф. Для испанской теннисистки это будет шанс взять реванш за поражение в финале турнира в Яссах, который состоялся на прошлой неделе.

Турнир категории WTA 250 в Гамбурге завершится 26 июля. Его общий призовой фонд составляет 246 тысяч евро.